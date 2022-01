Pas d'éoliennes à Saint Symphorien

C'est l'association Entre monts et marais qui avait déposé un recours contre le projet de la société Aérodis. Un projet qui prévoyait l'installation de 14 éoliennes à Saint-Symphorien-le-Valois et Montgardon, près de La haye du Puits dans la Manche. Un permis de construire avait été délivré par le préfet de la Manche, Jean Pierre Laflaquière, après enquète publique mais le tribunal administratif de Caen a estimé que l'enquête publique dilligentée n'avait pas été assez poussée et que le projet était contraire à la préservation des paysages naturels et Urbains.

Ecoutez la satisfaction mais aussi la prudence de Thierry harel président le l'association.