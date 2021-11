Insolite : ces Cherbourgeois adeptes du "Parkour"

Mercredi après-midi, à deux pas du nouveau skate park de Cherbourg, une dizaine d'ados en jogging-baskets enjambent les murets, sautent par-dessus les bancs, grimpent aux murs...

Thomas, Ben, Hugo et leurs copains ont entre 14 et 15 ans, et sont adeptes du "Parkour". Un sport non-homologué, qui consiste à se déplacer en milieu urbain le plus rapidement possible, par le seul biais de ses capacités motrices. "S'il y a un mur on essaie de le passer avec des techniques différentes" expliquent les "traçeurs" de Cherbourg, puisque c'est ainsi que l'on nomme les pratiquants. "L'idée nous est venue en regardant des vidéos sur Internet. On se dit "pourquoi pas moi ?""

Adrénaline et entraide

Une activité popularisée au début des années 2000 par le film "Yamakasi". "Sauf qu'il raconte l'histoire de cambrioleurs, ça n'a rien à voir avec nous !" s'exclament les jeunes cherbourgeois. Eux se sont regroupés sous le nom de "Lightning Generation". Le "Parkour" leur plaît pour l'adrénaline qu'il procure et les valeurs d'entraide entre les différents grimpeurs.

Mais ils sont bien conscients que cette activité est dangereuse. Damien sait de quoi il parle, la dernière séance s'est terminée aux urgences pour lui : "j'ai un plâtre au bras. Je suis tombé d'un toit, cela aurait pu être beaucoup plus grave."

Chutes... et police

Tous assurent que leurs parents sont au courant de cette activité pas banale. "La police aussi, ils nous connaissent bien. Selon eux, c'est de la dégradation mais pour nous c'est un sport à part entière" note Ben. Thomas explique : "Pour eux, tout est propriété privée alors on n'a le droit d'aller nulle part..." "mais il n'y a pas de gymnase ou de terrain approprié !" poursuit Hugo.

Lightning Generation publie ses plus belles performances sur les réseaux sociaux. Pas têtes brûlées, les ados reconnaissent que pour le moment ils ne tentent pas tout ce qu'ils voudraient : "on aime beaucoup le free-running, une variante du Parkour avec des saltos, des vrilles et autres acrobaties. Mais là c'est vraiment trop dur !"

