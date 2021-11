L'incendiaire de poubelles interpellé à Rouen

C'est la BAC qui est alertée de l'étrange manège d'un jeune homme près de l'Avenue Pasteur. Arrivée sur place, la BAC monte un dispositif de surveillance à pied et observe le suspect qui se rapproche d'un container et met le feu à la poubelle avant de partir.

Les policiers interpellent le jeune homme de 28 ans, habitant La Crique près de Dieppe, un peu plus loin, rue Flahaut. Il sent l'alcool, cache un couteau de cuisine dans la manche de sa veste et fait tomber un briquet. Il est placé en garde à vue.

La même nuit, six containers ont été incendiés dans le même secteur, avenue Pasteur et rue Duguay-Trouin. Le lien avec le suspect interpellé n'est pas encore prouvé.