La biomédecine à l'ordre du jour de la fac de Caen

Les Amis de l'université de Caen souhaite grâce à ce rendez-vous "éclairer, à partir d’exemples concrets, présentés par des chercheurs, ce cheminement complexe et ambitieux "du laboratoire… au patient", et mettre en valeur les atouts des équipes caennaises et les synergies entre formation, recherche, innovation et développement social et économique régional". Une exposition est aussi dédiée à l’histoire de la Faculté de médecine de Caen.

"La biomédecine à l'université de Caen Basse-Normandie", c'est de 14h à 18h au Pôle de formations santé. Entrée libre.

Tout le programme, ici.