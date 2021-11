Cherbourg : trois nouveaux cantons pour les élections

Un canton de Saint-Pois de 2000 habitants, un canton d'Equeurdreville de 22.000 habitants : la carte électorale en vigueur jusqu'ici conduisait à des inégalités démographiques importantes, illustrées par ces deux extrêmes, dans le département de la Manche.

Un binôme homme/femme

Un décret datant du 25 février 2014 prévoit un nouveau découpage cantonal, dans le cadre de la réforme territoriale. Il entrera donc en vigueur pour les élections départementales (ex "élections cantonales") des 22 et 29 mars prochains. Le département ne comptera plus que 27 cantons d'environ 17.000 habitants, contre 52 actuellement.

Dans chaque canton, les électeurs choisiront deux conseillers départementaux (ex "conseillers généraux"), un homme et une femme. "Actuellement il n'y a que 13% d'élues au conseil général. En 2015 il y aura une parité entre hommes et femmes" explique Sébastien Fagnen, maire-adjoint à la citoyenneté :

Sébastien Fagnen Impossible de lire le son.

Inscriptions avant le 31 décembre

Le redécoupage cantonal entraîne une modification des frontières des cantons. Trois cantons cherbourgeois vont être créés, qui s'ouvrent sur La Glacerie (canton 2) et sur Douve-Divette (canton 3). "Au 1 er mars 2015, trois bureaux de vote de Cherbourg-Octeville seront supprimés : le gymnase du Centre de Secours Principal, avenue de Plymouth ; l’ex-école maternelle Batavia, rue Georges Guynemer ; et le collège Le Ferronay. Pour pallier cette suppression, trois nouveaux bureaux de vote seront créés : le local communal, rue Simon, le gymnase de la Gamacherie et l’IFSI/CHPC-école d’infirmières" explique Sébastien Fagnen qui précise les grands contours des trois cantons :

Sébastien Fagnen Impossible de lire le son.

Un courrier détaillé sera envoyé à chaque électeur. Néanmoins, les nouveaux arrivants et les Cherbourgeois qui ont déménagé doivent préciser leur changement d'adresse avant le 31 décembre 2014, au service Etat-Civil ou par internet, afin de bien voter pour les candidats qui représentent leur canton.



Retrouvez ci-dessous le plan des nouveaux cantons

[pdf1]