Lemonchois puissance 2 !

Le Bayeusain a passé la ligne d'arrivée en Guadeloupe à 17 heures 52 minutes 48 secondes. Il remporte ainsi la victoire dans sa catégorie après une course épique qui aura duré 15 jours, 4 heures, 50 minutes et 48 secondes. Le Calvadosien était pourtant donné perdu après quelques jours de course à cause d'une avarie sur son bateau, mais il a finalement remonté ses adversaires un à un en traversant l'Atlantique à 13,10 noeuds de moyenne, soit près de 25 km/h. Comme il y a quatre ans, Lemonchois remporte la route du Rhum... BRAVO!!!

Ecoutez Lionel Lemonchois à l'arrivée à Pointe à Pitre