Paris (AFP). Ligue 1: l'OM repasse devant le PSG

Marseille a repris la tête de la Ligue 1 en renversant Bordeaux dimanche soir (3-1) et possède un point de plus que le PSG, tandis que leurs poursuivants ont fait du surplace lors de la 14e journée. Dans le match de l'après-midi, qui concernait le ventre mou, Montpellier a battu Toulouse 2-0. . OM et PSG en force Paris, vainqueur à Metz (3-2) vendredi, avec la première titularisation d'Ibrahimovic depuis deux mois exactement, aura été leader pendant deux jours, et même jusqu'à la 85e minute du match de clôture: c'est à ce moment que Gignac a inscrit le but du 2-1 pour l'OM, avant que Batshuayi ne confirme la victoire (89e). Bordeaux avait pourtant ouvert la marque par Touré (55e), précédant de peu l'égalisation de Lemina (60e). Les Girondins perdent leur quatrième place au profit de Nantes. Les deux grands rivaux sont les grands bénéficiaires de cette journée, puisque tous les autres membres du Top 10, excepté Rennes (vainqueur 1-0 à Guingamp dans le derby breton), ont échoué à engranger les trois points. Mais c'est Marseille qui peut afficher la plus grande satisfaction au vu des circonstances. D'abord, parce qu'il s'est remis dans le bon sens après trois revers en quatre matches (Coupe de la Ligue incluse). Ensuite, parce que sur le terrain extra-sportif, le club a vécu une semaine tumultueuse, avec les gardes à vue notamment du président actuel, Vincent Labrune, et de ses prédécesseurs Pape Diouf et Jean-Claude Dassier, dans le cadre d'une enquête sur des transferts douteux. Et s'il n'y a eu aucune suite judiciaire à ce stade, l'affaire n'en continue pas moins de faire des vagues. Jeudi, Jean-Claude Dassier (président de 2009 à 2011) avait lancé sur iTélé: "C'était Deschamps le patron du sport, je pense qu'il serait bien qu'il donne des explications sur la manière dont ça se passait". Réplique de l'ancien entraîneur de l'OM (2009-2012), dimanche sur TF1: "Il a perdu l'occasion de se taire". "Je ne me suis jamais occupé des transferts", a précisé le sélectionneur de l'équipe de France. Deschamps était en conflit plus ou moins larvé avec le directeur sportif de l'époque, José Anigo. Quel sera le prochain rebondissement de la saga marseillaise ? . Jaunes et Verts dos à dos Nantes et Saint-Etienne avaient un beau coup à jouer mais ils ont manqué l'occasion (0-0), même si Nantes profite du revers de Bordeaux. Les Canaris ont dans l'ensemble dominé la partie, où les gardiens Ruffier et Riou se sont illustrés, mais ce sont les Verts qui se sont procuré l'occasion la plus nette lorsque Monnet-Paquet a trouvé le poteau (25e). L'ASSE, privée d'Erding sur blessure, reste empêtrée dans ses problèmes offensifs (15 buts seulement en 20 matches toutes compétitions confondues), qu'il s'agira de résoudre jeudi en Europa League face aux Azerbaïdjanais de Qarabag. Ils recevront ensuite Lyon pour le derby dimanche prochain, alors que Nantes poursuivra sa série de grands rendez-vous en allant à Marseille avant d'affronter Toulouse, et surtout Paris et Bordeaux. . Lyon et Monaco freinés Samedi, l'OL et l'ASM avaient cédé du terrain. Lyon a été accroché à Bastia (0-0) au bout de cinq victoires d'affilée. Il s'agit de la deuxième fois seulement, en 18 matches toutes compétitions confondues cette saison, où l'OL ne parvient pas à marquer au moins un but. Monaco aussi a été contraint au nul, face à un autre mal classé, Caen (2-2). Un bon point pour le moral du club normand, au centre de suspicions de matches truqués en fin de saison dernière en Ligue 2. Un point plus amer pour l'ASM, qui a signé son troisième nul de suite et reste à distance du podium, à 7 points.

