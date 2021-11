Tendance Foot : L'intégrale du National à la DHR !

La partie football régional est revenue sur la défaite de l'US Avranches avec les réactions de Richard Déziré et Vincent Planté, sur la série de non victoires du week-end en CFA2, sur la venue du PSG à St-Lô en U19 et bien évidemment sur l'intégralité des résultats de DH, DSR et DHR avec en bonus, l'interview de l'entraîneur de Falaise, Yann Fournier.