Tunis (AFP). Tunisie: présidentielle historique, vers un 2e tour Essebsi-Marzouki

Un deuxième tour se dessinait en Tunisie après l'élection présidentielle historique de dimanche pour départager le président Moncef Marzouki et le chef du parti Nidaa Tounès, Béji Caïd Essebsi, ce dernier revendiquant une large avance. "Béji Caïd Essebsi () est le premier de la course et avec un écart important", a déclaré à la presse le directeur de sa campagne, Mohsen Marzouk, jugeant que son candidat n'était "pas très loin des 50%" mais qu'un deuxième tour était "probable". Le camp du chef de l'Etat sortant affirmait pour sa part que les deux rivaux étaient au coude-à-coude à l'issue de cette journée de vote crucial, près de quatre ans après la révolution qui chassa Zine El Abidine Ben Ali du pouvoir. "Dans le pire des cas nous sommes à égalité, et dans le meilleur des cas nous avons 2 à 4% d'avance", a contré le directeur de campagne de M. Marzouki, Adnène Mancer. "Nous entrons dans le deuxième tour avec des grandes chances" face à M. Essebsi, a-t-il estimé. M. Mancer a balayé les résultats de sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote plaçant le chef de Nidaa Tounès largement en tête (42,7%-47,8% suivant les instituts) face à M. Marzouki (26,9% à 32,6%). Ces données ont été largement relayées par les médias tunisiens, y compris la télévision d'Etat, malgré une interdiction de les publier. L'instance électorale (ISIE) a jusqu'au 26 novembre pour annoncer les résultats et la tenue d'un éventuel deuxième tour fin décembre si aucun des 27 candidats en lice n'obtient de majorité absolue. M. Mancer a aussi dit craindre des "fraudes" et appelé les observateurs électoraux à la vigilance: "Nos observateurs ne doivent quitter les urnes qu'après la fin de l'opération de dépouillement parce que nous nous attendons () à ce qu'une opération de vraie fraude commence". - Aversion Marzouki-Essebsi - Les deux principaux concurrents n'ont jamais caché leur aversion l'un pour l'autre. M. Marzouki s'est efforcé de se poser en candidat naturel de la révolution, par opposition à M. Caïd Essebsi, 87 ans et vétéran de la scène politique qui a servi comme ministre sous le régime autoritaire de Habib Bourguiba et présidé brièvement le Parlement de Ben Ali. De son côté, le chef de Nidaa Tounès reproche à M. Marzouki son alliance avec le parti islamiste Ennahda, qui l'a conduit à la présidence en 2011. M. Essebsi a aussi fait campagne sur la nécessité de renforcer l'Etat et son prestige, la Tunisie ayant vécu une transition mouvementée marquée par les assassinats de deux opposants à Ennahda, l'essor de groupes jihadistes et des problèmes socio-économiques structurels. Les autorités ont elles insisté dimanche sur le caractère historique de cette première présidentielle libre de la Tunisie indépendante, les précédents présidents ayant usé du plébiscite ou de falsifications pour se faire réélire avec des scores dépassant les 90% des voix. "C'est une journée historique, la première élection présidentielle en Tunisie avec des normes démocratiques avancées", s'est félicité le Premier ministre Mehdi Jomaa, un indépendant chargé en début d'année de sortir la Tunisie d'une profonde crise politique et d'organiser les échéances électorales. Aucun incident majeur n'a été signalé. Des dizaines de milliers de policiers et militaires avaient été déployés pour parer notamment à une éventuelle attaque jihadiste. Le taux de participation était pour sa part assez mesuré, atteignant 53,73% vers 16H30 (15H30 GMT), une heure et demie avant la fermeture des bureaux de vote à 17H00 GMT. Près de 5,3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes un mois après la tenue de législatives dont le caractère démocratique a été salué par la communauté internationale, une exception dans la région, l'essentiel des pays du Printemps arabe ayant basculé dans la répression ou le chaos. Afin d'éviter un retour à la dictature, la nouvelle Constitution donne des prérogatives assez limitées au président, élu pour cinq ans, mais l'élection au suffrage universel lui confère un poids politique important. L'essentiel du pouvoir exécutif dépend du futur Premier ministre issu de la majorité parlementaire. M. Caïd Essebsi espère qu'une victoire lui permettra de former plus facilement une majorité de gouvernement, la victoire aux législatives de son parti étant insuffisante pour gouverner seul.

