Souleimaniyeh (Irak) (AFP). Irak: 20 combattants kurdes tués dans l'assaut contre l'EI

Vingt combattants kurdes ont été tués dans des combats et par des bombes au cours d'une opération lancée dimanche pour reprendre au groupe Etat islamique des secteurs proches de la frontière iranienne, au nord-est de Bagdad, a annoncé un commandant des forces kurdes. "Le nombre de (combattants kurdes) peshmergas tués est de 20 et plus de 40 ont été blessés dans des combats contre (l'EI) et (par des) bombes à l'entrée et à l'intérieur (de la ville de) Jalawla et à Saadiyah", a déclaré au téléphone à l'AFP Mahmoud Singawi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire