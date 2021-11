Abou Dhabi (AFP). F1: Hamilton champion du monde après sa victoire à Abou Dhabi

Lewis Hamilton (Mercedes) est devenu champion du monde, pour la 2e fois après 2008, en remportant dimanche le Grand Prix d'Abou Dhabi de Formule 1 alors que son coéquipier allemand Nico Rosberg, victime d'ennuis mécaniques, a terminé 14e. "C'est vraiment le plus beau jour de ma vie", a dit Hamilton sur le podium, avec un peu plus bas sa compagne Nicole Scherzinger, ex-chanteuse des Pussycat Dolls, très émue elle aussi. Comme un rêve qui devient réalité pour le natif de Stevenage. "Je ne pensais jamais que cette saison serait aussi difficile. Il y avait beaucoup de pression ce week-end et je n'ai pas dormi cette nuit. Ce matin je suis allé courir puis je me suis fait masser. J'ai eu peur d'arriver fatigué au départ de cette course", a confié un peu plus tard le nouveau (double) champion du monde, en conférence de presse. - Points doublés, rien de changé - Parti en pole position, Rosberg était 2e derrière Hamilton au premier virage, car l'Anglais a pris un meilleur départ que lui, à ses côtés sur la première ligne. Puis au 24e tour, Rosberg a commencé à perdre de la puissance moteur, laissant Hamilton s'échapper en tête. Il a ensuite plongé au classement mais a tenu à aller au bout de cette course remportée par son grand rival. Grâce à cette 11e victoire de la saison, en 19 GP, Hamilton termine la saison avec 67 points d'avance sur Rosberg car les points étaient doublés pour cette dernière manche, et cela pour la première fois depuis la création du Championnat du monde en 1950. A partir de la mi-course, le cavalier seul d'Hamilton n'a été enrayé par aucun souci mécanique. Et finalement les deux rivaux de l'écurie Mercedes terminent avec le même nombre de courses gâchées par un problème technique, trois chacun, ce qui légitime un peu plus le 2e titre d'Hamilton, à armes égales, face à Rosberg. - Williams finit en trombe - Le podium a été complété par les deux pilotes des Williams à moteur Mercedes, le Brésilien Felipe Massa et le Finlandais Valtteri Bottas. L'écurie de Sir Frank, un an tout juste après une saison 2013 complètement ratée, termine 3e du championnat constructeurs, derrière Mercedes-AMG et Red Bull Racing. Le scénario catastrophe que souhaitait éviter Toto Wolff, le Team Principal de Mercedes-AMG, s'est donc produit, et le duel entre les deux pilotes des Flèches d'Argent, qui avait duré toute la saison, n'a pas pu aller à son terme. Il aurait fallu que Rosberg gagne et qu'Hamilton ne fasse pas mieux que 3e pour que l'Allemand soit sacré. Parmi les champions du monde en activité, Hamilton rejoint dans les annales de la F1 l'Espagnol Fernando Alonso, sacré en 2005 et 2006 chez Renault. Il est encore à deux longueurs de Sebastian Vettel, 8e de ce GP d'Abou Dhabi et quadruple champion du monde, qui roulera l'an prochain dans une Ferrari. Classements finaux du Championnat du monde de Formule 1 à l'issue du Grand Prix d'Abou Dhabi, 19e et dernière manche de la saison 2014, sur le circuit de Yas Marina: Classement des pilotes: 1. Lewis Hamilton (GBR) 384 pts CHAMPION 2. Nico Rosberg (GER) 317

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire