Football: Les Diables rouges continuent leur bonne série de victoires !

Et pourtant, ce sont les Osseliens qui s’illustrent en premier et qui ouvrent le score par Massouke sur un centre dès la 11e minute de jeu.

Peu avant la mi-temps ce sont les Rouennais qui égalisent par l’intermédiaire de Gibon qui reprend une passe de Chabbi sur une frappe croisée (38e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de 1-1.

Au retour de la mi-temps, Les diables rouges n’en restent pas là et marquent deux nouveaux buts par Vincent qui inscrit un doublé tout d’abord à la 67e minute sur un plat du pied suite à un centre à ras de terre puis quatre minutes plus tard sur un face à face avec le gardien remporté par l’attaquant des rouges et blancs.

Les Rouennais remportent donc une sixième victoire en neuf matchs et restent deuxième au classement après la victoire d’Evreux sur le terrain de Deville-Maromme.

Prochaine rencontre au programme du FC Rouen face à Grand Quevilly le dimanche 30 novembre.