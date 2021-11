Lisbonne (AFP). Portugal: l'ancien Premier ministre José Socrates de retour au tribunal

L?ancien Premier ministre portugais José Socrates, soupçonné de fraude fiscale, est retourné dimanche matin au tribunal d'instruction de Lisbonne pour être interrogé par un juge, après avoir passé sa deuxième nuit en garde à vue. Arrêté vendredi soir par la police dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale, corruption et blanchiment d?argent, il devait s'expliquer sur des opérations bancaires et des transferts d?argent suspects. L'arrestation de l'ancien chef du gouvernement socialiste, qui a dirigé le pays entre 2005 et 2011, a semé la consternation au Portugal, déjà secoué par une affaire de corruption liée à l'attribution de permis de séjour ("visas gold") à des investisseurs étrangers. "C'est une journée triste pour le Portugal et les Portugais", a commenté samedi l'ancien Premier ministre conservateur Pedro Santana Lopes, souhaitant que "la justice se fasse" si des abus lors de l'exercice de fonctions publiques devaient s'avérer. Le maire de Lisbonne Antonio Costa, fraîchement élu secrétaire général du Parti socialiste portugais, avait appelé samedi les militants à rester "concentrés sur l'action politique". Interrogé sur l'héritage politique de M. Socrates, M. Costa a refusé de prendre ses distances, déclarant que "le PS n'adopte pas les pratiques staliniennes qui consistent à enlever les photos" des anciens dirigeants. Trois proches de M. Socrates ont été également arrêtés dans le cadre de l'enquête, l'homme d'affaires Carlos Santos Silva, l'avocat Gonçalo Trindade Ferreira et le chauffeur de l'ancien Premier ministre Joao Perna. Une série de perquisitions ont été menées, notamment au domicile de M. Socrates à Lisbonne, en présence de l'ex- Premier ministre. Les soupçons portent sur des opérations bancaires et des transferts d'argent d'origine inconnue, selon le ministère public. L'enquête a été ouverte après une dénonciation faite par une banque auprès du Département central d'investigation et d'action pénale (DCIAP), dans le cadre de la loi de prévention contre le blanchiment d'argent, a précisé le parquet. Selon la presse portugaise, l'alerte aurait été donnée par la banque publique Caixa geral de depositos. Les enquêteurs s'interrogent sur des sommes élevées transférées sur le compte de M. Socrates, qui paraissent incompatibles avec les revenus déclarés par lui au fisc.

