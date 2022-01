Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine

Grégoire

C'est le temps de la confirmation pour Grégoire! 2Ème album du 1er chanteur révélé par le site MyMajorCompany. Il aura fort à faire pour égaler son 1er succès car son album « toi+moi » s'est écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. Celui ci s'appelle « Le même soleil » et contient un duo avec Jean-Jacques Goldman. Regardez le clip de "Danse", 1er single que vous avez découvert sur Tendance Ouest:



Vidéo 1 en bas de l'article



Rihanna

1 an après Rated R, Rihanna revient avec un nouvel album plus rythmé et plus joyeux qui s'appelle « Loud ». L'artiste féminine ayant classé le plus de chansons au sommet du billboard hot 100 de cette décennie y fait un duo avec Eminem. Ecoutez « Only girl (in the world) »,le 1er extrait de ce nouvel opus:

Vidéo 2 en bas de l'article



Cali

Cali revient 2 ans après son CD « l'espoir » victoire de la musique 2009 de l'album pop/rock. Le titre de son nouvel album est pour le moins surprenant « La vie est une truite arc en ciel qui nage dans mon coeur ». Son 1er titre s'appelle « L'amour fou » et il a confié la réalisation de son clip à Rémy Gaillard ce qui donne un résultat pour le moins...surprenant. Vous le retrouvez sur les sites de vidéo tels outube et dailymotion. Sur tendanceouest.com nous vous proposons les parloes de ce titre.



Vidéo 3 en bas de l'article



Yael Naim

« She was a boy », c'est le titre du 2ème album de Yael Naim. 3 ans après son 1er album sorti dans 35 pays , elle a choisi de composer tous ses titres en anglais, et voici « go to the river »:

Vidéo 4 en bas de l'article