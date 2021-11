Vienne (AFP). Nucléaire: l'Iran envisage de prolonger les négociations d'un an

L'Iran envisage de prolonger les négociations nucléaires pendant six à douze mois, aux conditions précises de l'accord intérimaire de Genève de novembre 2013, en cas d'absence d'accord politique d'ici dimanche soir, a déclaré à l'AFP une source iranienne à Vienne. "Nous sommes toujours concentrés pour parvenir à un accord politique d'ici ce soir (dimanche, ndlr), ce qui permettra de travailler sur les détails et les annexes, mais si cet après-midi ou ce soir on n'y arrive pas, la solution est qu'on réfléchisse à une extension de l'accord intérimaire de Genève. Cela peut être pour une durée de six mois ou d'un an", a déclaré ce diplomate.

