Qui sera la Miss Rouen 2015 ?

L'élection de Miss Rouen 2015 et de sa Dauphine aura lieu demain, samedi 22 novembre à la Halle aux Toiles de Rouen à partir de 20h. 12 candidates ont été retenues à l'issue de trois castings : Leslie,

Marion, Jessica, Cécilia, Pauline C, Léana, Johanna, Anissa, Marine, Pauline B, Romane et Pauline F.

Le flashback

Cette année, l'élection portera sur le thème "Miss Rouen : le flashback". Yoahnn Beaufils, ancien candidat de "The Voice" sera présent et animera un spectacle d'une durée de 3h à l'issue de laquelle l'une des 12 jeunes femmes sera élue reine de la beauté rouennaise.

Pratique. Samedi 22 septembre à la Halle aux Toiles à 20h. Entrée : 5€