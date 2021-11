Villeneuve-d'Ascq (AFP). Coupe Davis: Wawrinka, supérieur à Tsonga, donne le 1er point à la Suisse

Jo-Wilfried Tsonga n'a pas réussi à surmonter un début de match catastrophique contre Stan Wawrinka, qui a apporté le premier point à la Suisse en s'imposant en quatre sets 6-1, 3-6, 6-3, 6-2, vendredi au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d'Ascq. Gaël Monfils aura une lourde responsabilité sur les épaules lors du second simple du jour. Il essaiera de remettre les deux équipes à égalité face à Roger Federer, le N.2 mondial. C'est seulement la cinquième défaite en 21 simples de Coupe Davis de Tsonga, habituelle valeur sûre des Tricolores. Il s'était aussi incliné d'entrée cette année en quarts face à l'Allemand Peter Gojowczyk et la France ne s'était imposée que 3-2. Sous les yeux de 27.000 spectateurs électrisés, Tsonga, qui n'a toujours battu aucun joueur du Top 10 en Coupe Davis, a eu un mal fou à entrer dans la partie. L'estomac noué, il a d'abord complètement subi le jeu de Wawrinka. Le Suisse, apparemment pas stressé par l'événement, a immédiatement évolué au niveau qui lui avait permis en janvier de remporter le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière, à l'Open d'Australie. Plus libéré, le N.4 mondial a dicté le rythme, n'hésitant pas à se montrer offensif et à monter au filet, le plus souvent avec réussite. Constamment sur le reculoir et en souffrance sur son service, Tsonga a vu les jeux défiler, sans pouvoir réagir. Wawrinka s'est offert ce premier set en tout juste 26 minutes. Conscient qu'il ne pouvait continuer de la sorte, le N.1 français s'est enfin relâché, après avoir péniblement remporté le deuxième jeu du second set. Plus à l'aise sur son service, il a pris plus régulièrement l'initiative, en se portant à son tour vers l'avant. Ainsi pressuré, Wawrinka a commencé à faire quelques petites erreurs, comme cette double faute qui lui a coûté le break (1-3) et finalement le set. La dynamique s'est encore inversée dans la troisième manche. Tsonga a à nouveau un peu perdu en efficacité sur son engagement et subi derrière sa seconde balle de service. Wawrinka, avec sa remarquable gestuelle, a continué à dominer la diagonale de revers pour breaker et mener 4-2, puis 5-2. Sur son service, Tsonga a alors écarté deux balles de set, la seconde sur un ace, avant de haranguer le public, plutôt sage jusque-là, et de gagner le jeu. Mais le Suisse, même mené 0-30, n'a pas craqué sur son jeu de service suivant, et a empoché cette troisième manche sur sa quatrième balle de set, après avoir commis une double faute sur la précédente. Plus tranchant sur tous les points importants, Wawrinka a approché le couperet de la tête de Tsonga en prenant le service du Français d'entrée de quatrième set. La lame est tombée dans le septième jeu quand le Suisse a breaké pour la deuxième fois, le Tricolore se montrant ensuite incapable de modifier le cours du match.

