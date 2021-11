Une première classe maternelle pour enfants autistes a ouvert dans la Manche

La première « section autiste maternelle » vient d’ouvrir dans la Manche. C’est une première dans la région.

Il s’agit d’une classe implantée au sein d’une école maternelle accueillant 5 enfants âgés de 3 et 4 ans, atteints d’autisme. Les élèves sont présents en même temps que les élèves de leur classe d’âge. Ils sont encadrés par un enseignant, et une équipe médico-sociale et d’éducateurs spécialisés.

L’unité a ouvert le 12 novembre dernier, à l’école maternelle Robert Doisneau de Cherbourg. Et, déjà une évolution dans le comportement de certains enfants a été détecté.

Ecoutez Vanessa Hery responsable de cette nouvelle unité.

Section maternelle autisme à Cherbourg Impossible de lire le son.

Cette classe, qui va bientôt accueillir deux enfants supplémentaires en début d’année, sera prochainement dupliquée dans le Calvados et dans l’Orne dans le cadre de la mise en oeuvre du 3ème plan autisme.