Paris (AFP). Hépatite C: un traitement innovant sera vendu moins cher en France

Médicament "révolutionnaire" contre l'hépatite C, au prix exorbitant, le Sovaldi du laboratoire américain Gilead sera désormais vendu un peu moins cher en France, à la faveur d'un accord annoncé jeudi par le ministère de la Santé, qui soulage quelque peu la Sécu. Le prix public a été ramené à 13.667 euros la boîte (41.000 euros pour 12 semaines), soit le niveau "le plus bas d'Europe", au lieu des 19.000 environ jusqu'à présent facturés, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. Pour ses vertus thérapeutiques, le Sovaldi a bénéficié d'une procédure accélérée, recevant une autorisation temporaire de mise sur le marché français avant que le prix soit négocié avec les autorités françaises. Entre 10.00 et 20.000 personnes à ce jour ont ainsi pu en bénéficier depuis début 2014, selon le ministère. Gilead avait imposé ses tarifs: environ 19.000 euros la boîte de 28 comprimés, soit environ 57.000 euros pour un traitement de 12 semaines, la norme. Normalement pris en charge à hauteur de 65% par l'Assurance maladie, le traitement a fait l'objet d'un régime dérogatoire qui a ainsi évité aux patients de s'endetter pour se le procurer. En quelques mois, ce traitement a très vite fait peser un risque réel de dérapage des dépenses de l'Assurance maladie: rien que pour 2014, son coût devrait avoisiner 1 milliard, selon une source proche du dossier. La charge financière est donc très lourde pour la branche maladie, alors même qu'elle s'efforce de réduire drastiquement ses dépenses (3,2 milliards d'économies ambitionnées pour 2015). Des négociations ont été ouvertes à l'été entre Gilead et le comité économique des produits de santé (CEPS) et viennent de déboucher sur un accord. La ministre, Marisol Touraine, s'est félicitée de cette garantie obtenue de "l'accès à des soins de qualité et innovants, au meilleur coût pour la sécurité sociale et les patients". Décision a également été prise d'une prise en charge à 100% du Sovaldi par l'Assurance maladie - Le Sovaldi presque déjà obsolète - En France, 200.000 personnes sont touchées par cette maladie du foie, causée par le virus VHC, qui peut entraîner cirrhose ou cancer du foie. 3.000 en meurent chaque année. Au niveau mondial, 185 millions de personnes sont concernées, 350.000 meurent de ses complications hépatiques, selon l'OMS. Le traitement de référence actuel repose sur un duo: le Peg-Interféron associé à la ribavirine. Son efficacité n'est pas optimale (50 à 75%) et il entraîne de nombreux effets secondaires: fatigue, troubles de l'appétit, du sommeil, anxiété, troubles psychologiques et dérèglement de la glande thyroïde. Un tournant a été marqué avec l'arrivée d'une nouvelle classe de médicaments, des antiviraux à action directe (AAD), dont le Sovaldi (molécule sofosbuvir), "plus efficaces, mieux tolérés et permettant des taux de guérison plus élevé", selon le ministère. Selon l'accord conclu, Gilead remboursera la différence entre le prix pratiqué pendant la période d'autorisation temporaire et le prix qui vient d'être fixé, indique le ministère de la Santé. "Des réductions supplémentaires liées aux volumes de ventes prévisionnels ont été obtenues", ajoute le ministère. Un autre levier devrait être actionné pour réduire encore la facture: un mécanisme de régulation déjà existant, qui a été renforcé spécifiquement pour les traitements contre l'hépatite C et figure dans le budget de la Sécurité sociale 2015 en passe d'être voté. Dès lors que les dépenses de l'assurance maladie liées à un médicament dépassent un certain seuil, le laboratoire doit reverser une certaine somme. "On pense que le seuil va être légèrement dépassé", indique-t-on au ministère, le mécanisme devrait donc être déclenché. Mais le Sovaldi est déjà presque obsolète face à de nouvelles innovations comme le Harvoni de Gilead, une combinaison de deux molécules, le ledipasvir et le sofosbuvir. Une autorisation temporaire d'utilisation vient d'être délivrée pour ce médicament, vendu 48.000 euros pour 3 mois de traitement. Pour certains cas, il faudra moins de trois boîtes, précise-t-on au ministère.

