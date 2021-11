Il s'agit de présenter la maternité et les démarches à accomplir dans le cadre d'une naissance. A cette occasion, le service Etat civil de la ville de caen présentera ses différents services : gestion des actes (naissances, reconnaissance, mariages, décès...) la délivrance et la mise à jour des actes de l'état civil et des livrets de famille. Rendez-vous : amphi "oeuf" du bâtiment sud (FEH).