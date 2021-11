Villeneuve-d'Ascq (AFP). Coupe Davis: tirage au sort très attendu, incertitude pour Federer

Le tirage au sort jeudi ne lèvera pas nécessairement l'incertitude pesant sur la participation de Roger Federer à la finale de la Coupe Davis, qui a lieu ce week-end à Villeneuve d'Ascq, mais dévoilera la composition de l'équipe de France. Le suspense est entier et pourrait le rester jusqu'à vendredi. Federer, le N.2 mondial, blessé au dos mais qui s'est entraîné mercredi soir, sera-t-il prêt à temps pour défendre les chances de la Suisse ? Son absence changerait de manière radicale le contexte de cette finale, qui perdrait en éclat. Elle ferait surtout de la France l'immense favori, la Suisse n'ayant aucun joueur susceptible de pallier le forfait de sa star aux 17 titres du Grand Chelem. Federer avait ressenti une gêne au dos lors de sa demi-finale au Masters face à son compatriote Stan Wawrinka (N.4), samedi à Londres. Elle ne l'a pas empêché de l'emporter, après avoir sauvé quatre balles de match. Mais, dimanche, il a dû renoncer à disputer la finale, contre le Serbe Novak Djokovic. Le Suisse ne s'est pas entraîné lundi et mardi, mais a fini par faire ses premiers pas sur le court du stade Pierre-Mauroy mercredi. Il s'est contenté de s'entraîner sans forcer pendant une demi-heure avec son coéquipier Michael Lammer, mais a semblé encore un peu raide quand il s'est essayé au service. Le tirage au sort, qui se tiendra à 12h30 à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille, ne devrait pas apporter un réel éclairage sur son état de santé, car il est probable que les Suisses joueront le bluff jusqu'au bout. Le règlement les autorise à l'aligner lors du tirage au sort pour vendredi, puis à le retirer au plus tard une heure avant le début du match, après avoir fait constater sa blessure par un médecin assermenté. Séverin Lüthi, le capitaine suisse, ne se privera probablement pas de laisser planer le doute. Il prie évidemment pour pouvoir disposer de son N.1, car son remplaçant potentiel Marco Chiudinelli est loin de représenter la même menace. - La France a l'embarras du choix - Agé de 33 ans, ce grand ami de Federer n'est plus que 212e mondial et n'a gagné que six simples dans sa carrière en Coupe Davis, dont seulement deux à enjeu. Au final, les Suisses décideront peut-être de faire l'impasse sur l'un des deux simples de vendredi, en préservant Federer s'il n'est pas à 100%. Il disposerait alors d'une journée de repos supplémentaire, et resterait en réserve pour le double du samedi et un éventuel cinquième match dimanche. Ce pari serait cependant audacieux, car il mettrait une pression énorme sur les épaules de Wawrinka, quasiment obligé du coup de gagner son premier match. L'équipe de France a aussi des décisions cruciales à prendre, mais pour d'autres raisons. Contrairement à la Suisse, elle a plutôt l'embarras du choix. Arnaud Clément, le capitaine tricolore, a expliqué mardi avoir bien avancé dans son raisonnement, sans évidemment vouloir en dire plus. "On a commencé à en discuter tous ensemble, ça avance bien. Vous verrez jeudi sur les tableaux", a-t-il déclaré. La France dispose de quatre joueurs de simple de niveau sensiblement équivalent, avec Jo-Wilfried Tsonga (N.12), Gaël Monfils (N.19), Gilles Simon (N.21) et Richard Gasquet (N.26). Julien Benneteau (N.26) est considéré comme le spécialiste du double. S'il ne fait aucun doute que Tsonga - qui a toujours répondu aux attentes en Coupe Davis et s'est affirmé comme le leader de l'équipe - jouera l'un des deux simples, le choix de celui qui l'accompagnera sur les courts vendredi est moins évident. Cela devrait a priori se jouer entre Monfils et Gasquet, Gilles Simon, souvent décevant en Coupe Davis, semblant condamné à jouer le rôle de remplaçant. Monfils est le plus naturellement à l'aise sur terre battue, et aime à jouer des matches à pression dans des ambiances surchauffées. Gasquet, lui, s'est montré sans doute le plus convaincant lors de la préparation et avait marqué des points en demi-finales contre la République tchèque.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire