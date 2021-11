Marseille (AFP). OM: les ex-dirigeants Pape Diouf et Jean-Claude Dassier remis en liberté

Deux anciens présidents de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf (2005-2009) et Jean-Claude Dassier (2009-2011), qui avaient été placés en garde à vue mardi dans le cadre d'une enquête sur des transferts présumés frauduleux de joueurs, ont été remis en liberté mercredi dans la soirée, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. L'actuel président du club Vincent Labrune était toujours en garde à vue mercredi soir à l'hôtel de police de Marseille, selon une des sources proches du dossier. Au total, une quinzaine de personnes -membres ou ex-membres de l'encadrement du club ou intermédiaires et agents de joueurs, agents administratifs, avocat- ont été interpellés dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte en 2011. L'avocat a également été remis en liberté, selon la source. Les enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), saisie sur commission rogatoire d'un juge d'instruction marseillais soupçonnent qu'il y aurait eu, à l'occasion de transferts d'importance, des commissions et rétro-commissions "dans lesquelles des membres du milieu apparaissent". Une information judiciaires avait été ouverte pour "extorsion de fonds, blanchiment et association de malfaiteurs" sur cette affaire en octobre 2011. Un réquisitoire supplétif, pour abus de biens sociaux, a récemment été ouvert.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire