Les suspicions de matchs truqués la saison dernière en Ligue 2, et qui éclaboussent ces jours-ci le Stade Malherbe, font réagir à tous les niveaux. Dans l'attente d'éléments supplémentaires pour permettre "un jugement plus affiné", la vice-présidente de la région Basse-Normandie en charge des sports, Marie-Jeanne Gobert, évoquait ce mercredi midi pour Tendance Ouest "une affaire très préoccupante, et très choquante. Dans un premier temps, cela laissera des traces. Je souhaite vraiement que cette enquête confirme l'intégrité du club tel que nous le connaissons. Tout le monde en a besoin", a-t-elle déclaré.

Affaire des matchs truqués : "cela laissera des traces" pour Marie-Jeanne Gobert

Ce mercredi matin, le président du Stade Malherbe Jean-François Fortin et le responsable sécurité Kaddour Mokkedel ont été transférés à Nanterre pour être entendus par le service central des courses et jeux de la police judiciaire.