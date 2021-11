Coupe de France : l'US Quevilly s'envolera pour la Réunion

Pour un dernier match de coupe avant un éventuel 32e de finale, les Quevillais ne pouvaient pas rêver mieux. Eux qui s'étaient déjà portés volontaires au tour précédent pour accueillir ou recevoir un club des DOM-TOM avaient finalement reçu Siroco Les Abymes.

Décidés à jouer un tour de la Coupe dans les DOM-TOM, les Quevillais se sont à nouveau portés candidats pour jouer un club des îles. Et cela a marché : les Jaunes et Noirs se déplaceront donc le dimanche 7 décembre prochain à la Réunion pour jouer contre l'AS Saint-Louisienne.

Un match à la portée des Canaris qui devront tout de même faire attention. Face aux Abymes, il a fallu attendre la seconde mi-temps et deux grosses erreurs de la défense guadeloupéenne pour s'imposer. Il faudra être plus convaincant pour accéder aux 32e et, qui sait, jouer contre un pensionnaire de Ligue 1.