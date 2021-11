Elections départementales : l'UDI avance ses pions

Pour les premières élections départementales new look (suite au redécoupage territorial, le département est divisé en 35 cantons. Dans chacun, les partis proposent un binôme paritaire de candidats), l'UDI compte bien peser. Et prend pour base l'élection récente de Catherine Morin-Desailly comme sénatrice. L'élue avait mené une liste d'union UDI-UMP-DVD-Centre. "Nous devons nous appuyer sur la dynamique créée lors des élections sénatoriales", scande Catherine Morin-Desailly.

Des discussions sont donc en cours avec la secrétaire départementale de l'UMP Françoise Guégot pour éviter une dispersion des voix lors de ce scrutin majoritaire à deux tours. "J'insiste pour une réparttion équitable des rôles qui permettrait à partir de maintenant et pour chaque échéance d'engranger les succès", continue la sénatrice.

Plusieurs candidats évoqués

Pas sûr pour autant que cette union se fasse si facilement au vu des dissensions qui ont pu séparer l'UMP et l'UDI local récemment. D'autant plus que l'UDI compte bien imposer certains de ses candidat. Quelques noms sont évoqués dans le secteur rouennais. : Patrick Chabert et Robert Picard, conseillers municipaux de Rouen, François Vion, maire-adjoint de Mont-Saint-Aignan, Marine Caron, présidente des Jeunes UDI de Seine-Maritime.

Plus près du Havre, Luc Lefebvre et Christelle Msica sont évoqués. Dans les autres cantons (Yvetot, Dieppe, Bolbec), les noms de Blandine Lefebvre, Charlotte Masset et Didier Peralta sont avancés.