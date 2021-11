Tennis de table : première victoire pour Caen cette saison

Mardi 18 novembre se jouait la sixième journée de Pro A de tennis de table : le Caen TTC recevait le dernier du classement, l'Isséenne. Les Caennais se sont imposés 4 à 2, grâce notamment à deux victoires de Romain Lorentz (sur Angles 3-0 et Cassin 3-2). Zoltan Fejer Konnerth et Jarub Kleperlik ont chacun remporté et perdu un match.

De bon augure pour les Caennais avant de défier Sterilgarda en 16e de finale de coupe d'Europe, vendredi 21 novembre (19h30), dans leur salle du gymnase Camille Rufa au sein du stade Hélitas.