Affaire des matchs truqués : "Malherbe est un club propre" pour Xavier Gravelaine

Xavier Gravelaine est allé droit au but : "Malherbe est un club propre, nous n'avons rien à nous reprocher, nous subissons cette affaire puisque c'est uen affaire qui vise le Nîmes Olympique". Il était accompagné de Patrice Garande, coach de l'équipe première, qui a "obtenu sur la pelouse son billet pour la Ligue 1 en fin de saison dernière. Cette affaire nous salit alors que nous n'avons rien à voir dans cette histoire de corruption."

Xavier Gravelaine Impossible de lire le son.

Les deux hommes assurent n'avoir pas eu vent de l'affaire ces dernières semaines et avoir été surpris ce mardi matin de la mise en garde à vue de leur président et d'un autre dirigeant du club. Ils ont été entendus par la police judiciaire de Caen dans la matinée, en tant que témoins. "Nous sommes là pour désamorcer ce coup de poing et donc pour éviter que ça ne parte dans tous les sens", a expliqué Xavier Gravelaine pour justifier la tenue de ce point presse dès cet après-midi. Les deux hommes n'oublient pas Jean-François Fortin, "ainsi que Pilou Mokkedel (ndlr : directeur de la sécurité au club). Nous leur exprimons toute notre solidarité car ils ne méritent pas ça."