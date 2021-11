Paris (AFP). La mortalité routière en forte hausse en octobre, mauvais présage pour 2014

Avec la forte hausse du nombre de morts sur les routes de France en octobre (+13,6%) se profile une noire année 2014, qui pourrait voir la mortalité repartir à la hausse après douze ans de recul. Les chiffres, annoncés avec plusieurs jours de retard sur la date habituelle (dans la première quinzaine de chaque mois), inquiètent: en octobre, 350 personnes ont trouvé la mort sur la route, soit 42 de plus que l'an dernier sur la même période. Le nombre de blessés a également augmenté, de 2,9% (6.797 contre 6.602 en octobre 2013), tout comme celui des personnes hospitalisées, de 4,4% (2.556 contre 2.447). Les accidents corporels ont augmenté de 1,9% (5.483 contre 5.381). Ces mauvais chiffres s'expliquent en partie par la belle météo du mois dernier et un mois d'octobre 2013 clément en termes de mortalité routière, mais c'est la tendance sur les douze derniers mois qui alarme. "Au cours des douze derniers mois, l'ensemble des indicateurs de l'accidentalité routière sont à la hausse", note l'Observatoire national interministériel de la Sécurité routière (ONISR): +2% de personnes tuées sur les routes, +1% de personnes blessées, +2,9% d'hospitalisations. "Les piétons et les cyclistes paient cette année un tribut particulièrement lourd, avec une évolution de la mortalité cumulée sur 12 mois respectivement de +7% et +6%", note-t-il. L'augmentation de la mortalité routière en 2014, "qui succède à deux baisses consécutives particulièrement marquées, intervient comme la première remontée de la mortalité routière après douze années de baisse ou stagnation", ne peut que constater l'ONISR. Sur les dix premiers mois de l'année, 2.798 personnes ont déjà trouvé la mort sur les routes de France. L'année 2013 avait enregistré un plus bas historique avec un total de 3.250 tués. - Alcool, drogue, vitesse et portables au volant - "Ces chiffres ne sont pas acceptables mais ils étaient prévisibles. Aucune mesure n'a été prise depuis trois ans", s'indigne Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière. "Espérons que ce soit un sursaut, un électrochoc pour le gouvernement. Il appelle dans son communiqué +chacun à avoir conscience de sa responsabilité citoyenne et à réagir pour faire reculer le nombre de vies sacrifiées sur les routes+, mais qu'en est-il de sa responsabilité?", s'indigne-t-elle. "On est sur un palier, on voit qu'on n'arrive pas à faire baisser le nombre de tués. Il faut que les pouvoirs publics réagissent, reprennent la parole sur le sujet de la sécurité routière de manière forte", abonde le délégué général de l'association Prévention Routière, Jean-Yves Salaun, en réclamant, comme de nombreuses associations, une convocation du Conseil interministériel sur la Sécurité routière (CISR) qui ne s'est plus réuni depuis 2011. "Le gouvernement est dans une routine, il n'y a plus de mesures fortes, contrairement à la décennie précédente. Récemment, la réforme du permis de conduire est un enjeu économique plus que de sécurité routière", estime M. Salaun. Les possibilités de chantiers sont nombreuses: la lutte contre l'alcool, les stupéfiants, la vitesse et le téléphone au volant. Certaines associations, comme la Ligue contre la violence routière, militent prioritairement pour la réduction de 90 km/h à 80 km/h sur les routes secondaires. D'autres, comme 40 millions d'automobilistes, aimeraient que les autorités mettent l'accent sur "l'alcool, première cause de mortalité, et les stupéfiants, détectés dans 20% des accidents mortels", souligne son président Pierre Chasseray, qui relativise toutefois ces mauvais chiffres. "Il faut les replacer dans leur contexte: quand on regarde ce qui se passe depuis cinq ou dix ans, ils ne sont pas si mauvais que ça. Les accidents sont toujours dramatiques mais qu'une année reparte légèrement à la hausse, il n'y a pas de quoi en faire une catastrophe. On est sur plus de dix ans de baisse de l'accidentalité."

