Un nouveau patron pour la police en Seine-Maritime

Le nouveau Contrôleur général et Directeur départemental de la Sécurité Publique de la Seine-Maritime, Philippe Trenec, arrivé depuis le 20 octobre dernier, est officiellement installé depuis le 17 novembre. La cérémonie d'intronisation a eu lieu dans la cour d'honneur de l'hôtel de police de Rouen à 9h30 en présence du préfet de région, Pierre-Henry Maccioni, également préfet de la Seine-Maritime.

J'en suis déjà à mon 6e poste de directeur territorial.

Philippe Trenec, est âgé de 58 ans. Il est marié et a deux filles. Il a déjà occupé des postes similaires à Mayotte, dans les Côtes d'Armor et le Finistère mais aussi à la Réunion et dernièrement à Caen d'où il est originaire.

61 communes et plus de 1 900 policiers à gérer

La Seine-Maritime est un nouveau challenge pour Philippe Trenec. Il s'agit en effet du département le plus important de la zone Ouest en terme de population couverte et d'effectifs policier. Près de 1900 collaborateurs travaillent sur les 61 communes du département qui sont sous la responsabilité de la police. Les zones de Rouen et du Havre représentent à elles seules près de 700 000 habitants dont il faut assurer la sécurité.

Le nouveau directeur fixe trois objectifs pour sa nouvelle affectation:

. Conforté les bons résultats du département en terme de délinquance en se concentrant sur les zones de sécurité prioritaire (ZEP) de Rouen et du Havre;

. Améliorer très nettement la sécurité routière. Notre département est passé de 10 à 18 tués sur les routes au mois d'octobre;

. Maintenir un dialogue social constructif avec les représentants syndicaux en interne.

Philippe Trenec ne sera pas vraiment dépaysé à ce nouveau poste. De 2004 à 2008, il a occupé des fonctions similaires avec le même préfet qu'aujourdhui, Piere-Henry Maccioni. La collaboration devrait se mettre en place plus facilement. De plus, il connait déjà une partie de ses équipes. En effet, lors des récents évènement des commémorations du 70e anniversaire du débarquement et des Jeux Equestres Mondiaux qui ont eu lieu dans le Calvados, sa précédente affectation, des équipes de policier de Seine Maritime étaient venues prêter main forte à leur collègues.