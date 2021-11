Paris (AFP). La reprise du marché automobile européen se confirme, sauf en France

La reprise du marché automobile européen s'est confirmée en octobre avec une croissance des immatriculations de 6,5% tirée par les grands pays de l'UE à l'exception notable de la France, selon les chiffres publiés mardi par la profession. Alors que le marché européen des voitures neuves a vécu son quatorzième mois consécutif de hausse, les deux constructeurs français y ont connu des fortunes contrastées: le groupe Renault a enregistré une progression de 10,5% tandis que PSA Peugeot Citroën se contentait de 1,1%, a précisé l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) dans sa livraison mensuelle de statistiques. Au total, 1,07 million de voitures ont été immatriculées dans l'Union européenne en octobre, contre un million lors du même mois de 2013. Mais l'on est encore loin des niveaux d'avant la crise de 2008-2013 : plus d'1,2 million d'unités avaient été mises en circulation en octobre 2007. La tendance générale est toutefois positive puisqu'en septembre le marché avait déjà crû de 6,4%. Sur les dix premiers mois de l'année, la progression est de 6,1%. La nouvelle embellie des immatriculations européennes est notamment due à l'Espagne, dont le marché avait fondu de moitié pendant la crise. Il a rebondi de 26,1% en octobre à 76.000 unités. Autre pays sud-européen dont les immatriculations s'étaient fortement repliées, l'Italie a mis en circulation 122.000 voitures le mois dernier, 9,2% de plus qu'en octobre 2013. La Grande-Bretagne, deuxième marché de l'UE, a aussi eu le sourire avec 180.000 unités (+14,2%), tandis que le premier, l'Allemagne, progressait de 3,7%, 275.000 voitures y ayant été immatriculées. Plus mauvais résultat au sein de l'UE, la France a vu ses immatriculations se replier de 3,8% à 160.000, des chiffres déjà annoncés début novembre à Paris. Sur dix mois, les immatriculations françaises restent dans le vert (+1,4%). - Dacia et Nissan en forme - Côté marques, octobre a permis au groupe Volkswagen de conforter sa place de premier constructeur européen. Le géant allemand a écoulé 277.000 unités (+6,9%) pendant le mois, devant surtout ce résultat à Seat (+20%) et Audi (+7,9%). Les marques de Volkswagen détiennent 25,3% de part de marché dans l'UE depuis le début de l'année. PSA a en revanche vu sa part des immatriculations s'effriter à 10,9% depuis janvier (-0,2 point). En octobre, Peugeot a crû de 1,8% et Citroën de 0,4%, un tassement puisque la croissance en 2014 a jusqu'ici été de 6,1% pour Peugeot, soit exactement comme le marché, et de 2,3% pour la marque aux Chevrons. Au sein du groupe Renault, la marque de Billancourt a fait un peu moins bien que le marché européen en octobre, croissant de 5,6%, alors que Dacia confirmait sa grande forme: +25,1% par rapport à octobre 2013. Sur dix mois, ces deux marques ont progressé respectivement de 10,4% et 28,7%, permettant au groupe au Losange de détenir 9,7% de parts de marché, contre 8,9% lors de la même période de l'année dernière. Son partenaire japonais Nissan a quant à lui enregistré des immatriculations en hausse de 21,3% en octobre, et de 11,5% sur l'année, réduisant son retard sur Toyota qui n'a crû que de 3,8% depuis janvier. Côté marques populaires allemandes, Ford a progressé de 4,3% en octobre mais General Motors chuté de 5,1%, la disparition en cours de la gamme Chevrolet faisant plus qu'effacer la performance d'Opel (+12%). Du coup, le groupe BMW n'est qu'à quelques centaines d'unités derrière GM, en progression de 9,4%, la marque bavaroise enregistrant 6,2% de croissance et sa filiale Mini 22,7%. Daimler, de son côté, progresse de 2,2%, la gamme Smart en plein renouvellement sombrant de 52,1% pendant que Mercedes est à +8,7%. Forte progression également pour les marques du groupe Fiat Chrysler (+8,4%) notamment grâce à Jeep, qui avec une gamme récemment enrichie, a quasiment doublé ses ventes (+79,1%).

