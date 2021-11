Pas de Festival du film asiatique en 2015 à Deauville

Le festival du fil asiatique de Deauville est né en 1998. Depuis, les plus grands réalisateurs et cinéastes des principaux pays de la zone Asie sont venus présenter près de 400 films (coréens, japonais, chinois, hongkongais, indiens, iraniens, indonésiens, kazakhs…). La 17e édition était attendue en mars prochain, mais elle est reportée, comme l'indique les organisateurs dans un communiqué de presse aujourd'hui : "Les contraintes financières liées essentiellement à l'insuffisance des financements publiques (à l’exception de celui de la ville, principal partenaire) et privées nous amènent à reformater le festival, le modifier, le réorganiser. Nous avons donc prévu une pause en 2015."