Vers le tout-connecté avec Orange

Un pack qui permet aux particuliers de garder un œil sur leur maison, même en étant absent.

Les yeux de la maison

Un pack comprend une box domotique, ainsi qu’un détecteur de fumée, un détecteur d’ouverture de porte et de fenêtre et un détecteur de mouvement. “Ils sont les oreilles, les yeux et le cerveau de la maison, détaille Laurent Khelifa, responsable commercial Normandie Centre chez Orange. Il s’agit d’un dispositif évolutif qui n’est pas réservé aux seuls clients d’Orange”.

Un service d’assistance et d’installation est mis à disposition des clients, 24 h / 24. “On gère le dispositif directement via son smartphone, depuis une application”. En projet déjà, une station météo ou une ampoule connectée. La révolution technologique est en marche avec Orange.

Pratique. Pack de base 79 € puis 9,90 € par mois.