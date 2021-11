Le caractère de calamité agricole reconnu pour l'hiver 2014

L'hiver 2014 a été très pluvieux, dans la Manche, et en particulier sur les cantons de Quettehou et Saint-Pierre-Eglise, ainsi que sur les communes de Couville, du Rozel et de Surtainville. Les conséquences ont été terribles sur les productions de carottes, poireaux, choux-blancs, choux-rouges et choux-verts. La préfète de la Manche, Danièle Polvé-Montmasson, avait d'ailleurs abordé ce sujet lors d'une visite d'exploitation, à Anneville-en-Saire, au printemps dernier.

Par arrêté ministériel du 24 octobre 2014, ce sinistre a été reconnu comme ayant le caractère de calamité agricole. Les producteurs concernés vont donc pouvoir faire une demande d'indemnisation via un formulaire sur www.manche.gouv.fr ou auprès de la Direction Territoriale des Territoires et de la Mer (DDTM).

Chaque dossier est à remettre complet à la DDTM pour le 15 décembre 2014 au plus tard.