Le mobilier de l'hôtel Malherbe à vendre aux enchères à Caen

La vente se tiendra sur deux jours, les vendredi 28 et samedi 29 novembre. Le 28 dès 11h, le petit matériel de cuisine sera proposé. A 14h, place au gros matériel de cuisine ainsi qu'au mobilier de 80 chambres et salles de bains, et à 88 portes coupe-feu. Le lendemain à 11h, la vaisselle de restaurant, les nappes et les rideaux seront mis en vente. A 14h, le reste sera proposé : luminaires, mobilier divers, décoration, chaises de conférence...

Des expositions sont prévues les 27 (15h-18h), 28 (9h30-10h30) et 29 (9h30-10h30). Ces enchères sont organisées par Bayeux Enchères (Tél. 02 31 92 04 97).