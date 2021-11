Arturo Brachetti : bain de jouvence au Zénith

Entouré par une troupe d’élite, magiciens et illusionnistes de talents, il choisit dans ce nouveau spectacle baptisé Arturo Brachetti Majik Cho de jouer les maîtres de cérémonie.

Avec pour fil conducteur l’intronisation d’un apprenti magicien, Luca Bono, authentique élève de Brachetti, le spectacle n’offre aucun temps mort et les tableaux les plus fous se succèdent avec une grande fluidité. Brachetti brille surtout de mille feux dans un numéro fascinant où il revisite l’histoire de la magie en se glissant successivement dans la peau des plus grands magiciens de Mandrake à Houdini se changeant avec une vitesse inouïe, dupant incroyablement le spectateur.

Parmi ses complices sur scène, Vincent C. magicien québécois se distingue tout particulièrement par sa verve et son extrême inventivité. Irrévérencieux, houspillant ses assistants choisis dans le public, il propose de rattraper entre ses dents une colombe propulsée par un bazooka ou réalise un improbable numéro d’agilité et de magie de hula hoop et de carte au cours duquel il s’engage dans un strip tease complètement déjanté en résolvant dans sa bouche un rummikub – en toute simplicité.

Ce spectacle burlesque organisé à la façon des show américains séduit dès les premières minutes. Grâce à cette fine équipe de professionnels on se laisse embarquer dans une amusante fiction et on retombe très vite en enfance, captivés par leurs tours. Chacun des participants joue sur un registre différent et c’est ce qui donne tout cet éclat au spectacle : comique de situation avec les clowneries de Luca et Tino, frissons avec Darcy Oake suspendu dans une camisole de force entre deux mâchoires de fer, ou provocations du bad boy magicien Vincent C.

Arturo Brachetti et ses complices renouvellent le genre malgré quelques références incontournables de magie classique- numéros avec colombe ou disparition d’objets- ils dressent une série de numéros époustouflants : un spectacle très bien orchestré, surprenant, drôle et envoûtant et un véritable bain de jouvence.