Michel Hazanavicius à l’Omnia

Son héros gaffeur OSS 117 a fait sa gloire, il s’est ensuite essayé au cinéma muet avec The Artist, une prise de risque récompensée par un beau succès.

Il aborde maintenant un nouveau registre avec The Search, un film sur la guerre en Tchétchénie. Dans ce dernier long-métrage, dont il viendra en personne faire la promotion à l’Omnia, on découvre la guerre à travers trois destins croisés, celui d’une famille décimée, d’un jeune russe forcé à s’engager et d’une diplomate de la commission des droits de l’homme, interprétée par Bérénice Béjo, artiste fétiche du réalisateur avec qui il partage plus que du cinéma.

Cette fresque historique, qui a défrayé la chronique à Cannes, est le remake du film de Zinnemann, Les anges marqués de 1948.



Pratique. Lundi 17 novembre à 19 h 30. Cinéma Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5 €. Tél. 02 35 07 82 70