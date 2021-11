Tendance Foot : Écrire le Sport et Coupes au menu !

Le 7e tour de Coupe de France retenait toute l'attention ce week-end dans le monde du football bas-normand avec les 4 représentants encore en course : l'US Avranches, le FC St-Lô, le SC Hérouville et l'AST Deauville. Retrouvez les interviews d'Alexandre HERAUVILLE défenseur central d'une US Avranches seule qualifiées de la région

Alexandre Hérauville après Avranches-M'Zouazia Mayotte Impossible de lire le son.

Notre invité de la semaine était Tony LAMBARD le buteur d'un FC Saint-Lô battu à St-Omer (DH ; 3-1), tout comme Hérouville à Loon (DH ; 2-0) et Deauville devant Le Havre (L2 ; 3-1) :

Tony Lambard FCSLM après St-Omer Impossible de lire le son.

Retrouvez les principaux résultats du 3e tour de Coupe de Basse-Normandie :

DH DSR Coupe de Basse-Normandie Impossible de lire le son.

Enfin, en duplex de Caen, Frédéric GAI était en direct avec nous pour une interview sur la semaine de l'équipe d' "Écrire le Sport" qui sera à Caen le 18-19 et 20 novembre pour trois rendez-vous de foot et culture à ne pas manquer :