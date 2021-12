Météo agitée en Basse-Normandie

Alors que la dépression très creuse se comblera mercredi, une très courte accalmie nous concernera avant l’arrivée rapide d’une vaste perturbation jeudi au nord de la Loire.

Des perturbations onduleront ensuite jusqu’à la nuit de samedi à dimanche avant l’enfoncement de ce système vers le sud-est.

MeteoNews annonce des pluies abondantes sur une large moité nord entre jeudi et vendredi midi, pouvant donner 20 à 30 mm par endroits. Les pluies seront plus faibles entre vendredi après-midi et samedi soir avant le passage d’une nouvelle perturbation dans la nuit de samedi à dimanche, donnant autour de 10 mm.

Après les pluies abondantes de ces derniers jours, les sols sont détrempés et ces nouvelles pluies pourraient provoquer quelques inondatons mineures.

Outre les précipitatons, les vents vont netement se renforcer dès jeudi matin sur les régions du nord-ouest puis sur une large moitiée nord en journée. Le seuil de la tempête sera probablement frôlé sur les côtes de la Manche et le nord du golfe de Gascogne. Les rafales pourront y ateindre 100 à 120 km/h.

Dans l’intérieur, comptez sur des bourrasques de l’ordre de 70 à 90 km/h, localement un peu plus. Quelques dégâts seront possibles, soyez

très prudents. Ces vents forts à violents perdureront jusqu’à dimanche avant de décélérer en toute fin de week-end.

