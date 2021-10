Washington (AFP). La Maison Blanche confirme la mort de l'otage américain Peter Kassig

Le président des Etats-Unis Barack Obama a confirmé dimanche la mort de l'otage américain Peter Kassig, décapité par le groupe Etat Islamique (EI), qualifiant cet assassinat de "mal absolu". "Aujourd'hui, nous présentons nos prières et nos condoléances aux parents et à la famille d'Abdul Rahman Kassig, aussi connu sous le nom de Peter", a indiqué le président dans un communiqué publié depuis l'avion Air Force One, dénonçant "un acte de mal absolu mené par un groupe terroriste que le monde considère, à juste titre, comme inhumain".

