Ouagadougou (AFP). Burkina: vers la fin du régime militaire avec la charte de transition

Le compte à rebours marquant la fin du régime militaire se poursuivait dimanche au Burkina Faso, où se déroulaient dans la soirée les tractations finales pour le choix du chef de la transition, un civil qui présidera aux destinées du pays pendant un an. La charte de la transition, qui doit servir de constitution intérimaire, a été officiellement signée dans l'euphorie générale dimanche après-midi à Ouagadougou par l'armée et les civils, a constaté un journaliste de l'AFP. "Le président civil sera désigné ce soir-même par un collège de désignation", a ensuite affirmé dans un discours le lieutenant-colonel Isaac Zida, longuement applaudi lorsqu'il a apposé son paraphe sur la charte, marquant ainsi son acceptation d'un retour du pouvoir aux civils. Après de laborieux jours de tractations, ponctuées de visites de médiateurs africains, le Burkina Faso semble tout prêt d'un retour aux affaires des civils, deux semaines après la prise du pouvoir par l'armée consécutive à la chute du président Blaise Compaoré, dont la rue avait obtenu le 31 octobre la démission, au bout de 27 années de règne. Beaucoup de Burkinabè craignaient le maintien au pouvoir de M. Zida, ancien numéro 2 de la garde présidentielle. "Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour asseoir les bases inébranlables d'une démocratie, véritable aspiration profonde de notre peuple", a lancé le lt-colonel devant le corps diplomatique et plusieurs dignitaires africains. - Deux favoris - Cependant, les deux favoris pour le poste de dirigeant intérimaire, qui prendra fin avec la tenue d'élections en novembre 2015, sont deux candidats présentés par l'armée : Joséphine Ouédraogo et Michel Kafando, aux parcours internationaux nourris. Sociologue de formation, Mme Ouédraogo a été ministre de l'Essor familial et de la Solidarité sous Thomas Sankara de 1984 à 1987. Elle a quitté le pays à la mort du "Che" africain, renversé par Blaise Compaoré. Cadre onusienne durant de longues années puis responsable d'ONG, elle est rentrée au pays en 2012. Très respectée en Afrique, Joséphine Ouédraogo est toutefois mal connue au Burkina. Michel Kafando, figure de la diplomatie burkinabè, a été ambassadeur de la Haute-Volta (l'ancien nom du pays) puis du Burkina Faso auprès des Nations unies, respectivement en 1981-1982 et 1998-2011. M. Kafando a également été ministre des Affaires étrangères dans plusieurs gouvernements, entre 1982 et 1983. Son nom, mentionné il y a deux semaines à la chute du président Compaoré, n'est revenu sur le devant de la scène que dimanche. Leur statut de favoris est dû au refus "catégorique" de l'Eglise burkinabè de voir nommer l'archevêque de Bobo-Dioulasso, Mgr Paul Ouédraogo au poste de chef de transition. L'ecclésiastique suscitait pourtant l'adhésion générale. La réponse de l'abbé Joseph Kinda, communicant de la Conférence épiscopale Burkina-Niger, que dirige Paul Ouédraogo, ne laisse plus guère de place au doute. "Il n'y aura pas d'évêque comme candidat", a-t-il déclaré à l'AFP. - Collège de désignation - Opposition et société rêvaient d'un scénario "à la zaïroise", quand Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, l'actuel archevêque de Kinshasa, avait présidé dans les années 1990 le Parlement de transition pendant la chute du Maréchal Mobutu au Zaïre, devenu ensuite République démocratique du Congo (RDC). Deux journalistes, connus pour leur opposition au régime Compaoré, ont également été pré-sélectionnés pour le poste. Mais les candidatures de Cherif Sy et Newton Ahmed Barry, patrons de deux hebdomadaires, semblent souffrir d'un manque d'expérience et de contacts à l'échelle internationale. Un collège de désignation, réunissant toutes les composantes civiles et l'armée, devait se réunir vers 18H00 dimanche dans un bâtiment de Ouaga 2000, un quartier aisé de Ouagadougou, à proximité de la présidence. Ses 23 membres, dont une majorité de civils, doivent parvenir à une décision au plus vite. L'Union africaine (UA) avait lancé un ultimatum le 3 novembre au régime militaire, lui demandant de valider sous quinze jours ses institutions de transition et de choisir un président intérimaire. Ce délai expire lundi.

