Hockey : cette fois, Caen est bon dernier

Leur échec contre Épinal, une équipe 'largement prenable aux yeux du coach Bertrand Pousse, est des plus douloureux.

“Cela commence à peser dans les têtes, ne cache pas l'attaquant Jérémie Romand. C'est toujours le même scénario : on mène, on se relâche, on revient, on commet des erreurs, on prend des buts... Il va falloir qu'on se réveille sinon ça risque de venir très, très dur.”

Mal entrés dans le match, mais capables de préserver leur cage inviolée dans le premier tiers, les Caennais sont montés en puissance contre Epinal jusqu'à mener 3-1 après 25 minutes de jeu grâce à des jolis buts d'Erwan Pain (21'), d'Antti Urpo (25') et de Jérémie Romand (26'). Peu après, des erreurs qualifiées de “monumentales” par leur président Gilbert Hue, changeaient totalement la donne. En l'espace de cinq minutes, Epinal trouvait trois fois la mire et virait en tête (3-4, 34'). L'égalisation de Jonathan Avenel (45') n'était qu'un court répit puisque Michal Petrak donnait la victoire à son équipe cinq minutes plus tard. “C'est encore un match à notre portée qui nous échappe en raison d'erreurs directes, peste Bertrand Pousse. Les joueurs ont montré de l'envie, ils ont dominé le match dans l'ensemble mais ont manqué de réalisme.”

L'accumulation des mauvais résultats n'est pas sans inquiéter Gilbert Hue, conscient que son équipe “manque de maturité et de meneurs”. Prochain match : le 20 novembre contre Angers. “Cette trêve va faire du bien, elle va nous permettre de prendre du recul”, estime Jérémie Romand.



