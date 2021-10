Hockey: Les Dragons s'imposent au bout de la nuit

C’est donc au bout du suspens que les Rouennais sont parvenus à battre les Angevins dans une rencontre pleine d’intensité, d’agressivité et de vitesse dans tous les secteurs de jeu.

Le mach commence à une vitesse incroyable et malgré une forte intensité de part et d’autre, le premiers tiers se termine sans aucun but. Au retour des vestiaires, le match ne faiblit pas et ce sont les visiteurs qui réussissent à inscrire l’unique but de ce deuxième tiers temps par l’international Français Julien Albert. Dans l’ultime tiers, les jaunes et noirs prennent de plus en plus l’ascendant bien aidés par un public bien calme jusque là, et parviennent à égaliser après un tir de Marc-André Thinel. C’est Loic Lamperier qui reprend le rebond laissé par le gardien. Les Rouennais doublent la mise moins de quatre minutes plus tard et prennent l’avantage sur un beau travail du capitaine Thinel (2-1). Les Angevins ne se laissent pas abattre et reviennent au score par Johan Skinnars (2-2). Après ce dernier tiers un peu fou plus rien ne sera marqué. La mort subite de dix minutes ne donne rien non plus et il faut se rendre à la séance de fusillade. A ce jeu, les deux gardiens parviennent à conserver leur invincibilité jusqu’au dernier tir du capitaine Marc-André Thinel. Le dernier arrêt de Nicola Riopel offre donc la victoire aux Rouennais.

Au classement, les Dragons restent 11e. « Le match à Chamonix avait été bon mais on avait manqué d’efficacité, là c’est un match qui va donner confiance à tous les joueurs, le plus important en ce moment ce n’est plus le classement c’est le contenu » confiait le nouveau coach des Dragons Ari Salo. « C’était un gros match, il fallait ramener les deux points, on les a. On commence à mieux jouer en équipe et on a fait un grand pas en gagnant contre Angers ce soir. On a rectifié des choses dans notre zone défensive et c’est bien, il faut continuer comme ca » confirmait le défenseur Antonin Manavian.

Prochain match pour le RHE76, dès mardi à Mulhouse pour les 1/8e de finale de la Coupe de France.