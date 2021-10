Voitures volées: police et gendarmerie de l'Orne contrôlent en direct les plaques minéralogiques

Le département de l'Orne est situé au carrefour d'axes routiers importants : les autoroutes A28 et A88 dans le sens nord/sud, et la Nationale 12 entre Paris et la Bretagne, avec une proximité de l'Ile de France et de sa délinquance. Un réseau très dense de petites routes de campagne et un habitat rural très dispersé facilitent par ailleurs la vie des cambrioleurs.

Des vols en augmentation

La situation dans l'Orne est comparable à la tendance nationale. La délinquance d'appropriation y est hélas en augmentation; de + 4,5% en 2013, mais déjà +20,7% depuis début 2014.

Le chiffre atteint même +38% pour les vols de voiture, en partant il est vrai de chiffres relativement faibles, ce qui fait rapidement pendre des proportions considérables aux pourcentages.

Une tendance défavorablement orientée

Vols de voitures, vols de 2 roues, vols à la roulotte : tous les chiffres sont à la hausse. Cela implique des moyens de contrôle et de répression qui doivent s'adapter : conventions dans les communes avec des citoyens partenaires des forces de l'ordre, partenariat avec les entreprises, moyens d'alerte par SMS, …

La gendarmerie, donc, multiplie les moyens de contrôle, comme le système « Lapi » (lecture automatisé des plaques d'immatriculation) : des radars embarqués dans les voitures de gendarmerie et de police, et qui détectent les véhicules volés.

Jean-Christophe Moraud, préfet de l'Orne :

Concrètement : la gendarmerie possède 2 voitures équipées du système « Lapi », et la police en partage une troisième avec le département de la Mayenne. Chacun embarque 17.000€ d'équipements informatique et de détection.

Le jeu classique du gendarme et du voleur

Un véhicule ainsi équipé contrôle en temps réel les plaques d'immatriculation des véhicules qui entrent dans son champ de vision : ceux qu'il croise, ou ceux qui sont stationnés. Et il les compare immédiatement à la basse de donnée nationale des véhicules volés. Les explications du gendarme Anthony Pansart, en charge du « Lapi » d'Argentan :

Non content de détecter les véhicules volés en direct, le système "Lapi" conserve également durant un certain temps toutes les plaques qu'il a scanné, ce qui peut permettre ultérieurement de géolocaliser à quel endroit il a croisé un véhicule qui viendrait d'être volé et que son propriétaire n'a pas encore déclaré à la police ou à la gendarmerie. Cette banque de données peut également être utilisée, notamment dans le cadre d'enquêtes judiciaires.