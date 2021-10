Paris (AFP). Philae va prendre un repos bien mérité sur la comète

Le robot Philae est désormais en veille sur la comète Tchouri, en attendant des jours meilleurs, mais avant de s'endormir, il a pu transmettre toutes les données scientifiques récoltées depuis son atterrissage historique. Trois jours après son atterrissage très médiatisé - et quelque peu mouvementé - sur la comète Tchourioumov-Guérassimenko, à plus de 500 millions de km de la Terre, la batterie de Philae s'est déchargée, comme prévu. Mais Philae a eu le temps de transmettre les données du forage réalisé la veille sur la comète. "On a tout reçu. Tout s'est déroulé exactement comme prévu", a déclaré samedi à l'AFP le responsable scientifique de l'atterrisseur, Jean-Pierre Bibring. "On a même pu faire la rotation pour optimiser la réception de la lumière sur les panneaux solaires", a ajouté M. Bibring dans un entretien téléphonique depuis le centre de contrôle de Philae à Cologne (Allemagne). Cette manoeuvre vise à préparer l'avenir : Philae, qui s'est posé à l'ombre entre des rochers, peut espérer sortir de son hibernation lorsque la comète s'approchera du soleil dans quelques mois, permettant à ses batteries de se recharger. "L'atterrisseur de Rosetta a achevé sa première mission scientifique après 57 heures sur la comète", a indiqué l'Agence spatiale européenne (ESA) dans un communiqué. "C'est un énorme succès. Toute l'équipe est ravie", a déclaré Stephan Ulamec, responsable de l'atterrisseur au DLR, l'agence spatiale allemande. Les premiers résultats scientifiques pourraient être publiés dans les prochaines semaines. Philae est maintenant "en mode veille", en attendant que son second système de fourniture d'énergie, des batteries rechargeables grâce à de petits panneaux solaires, puisse éventuellement prendre la relève. Il est aujourd'hui un peu dans la situation d'un téléphone portable dont la batterie serait déchargée : il ne fonctionne plus, mais il n'est pas mort. "L'important c'est qu'on puisse survivre jusqu'à des moments meilleurs", a souligné M. Bibring. - 'Différent de ce qu'on imaginait' - Rosetta va continuer de tenter de renouer le contact à chaque fenêtre de communication avec Philae. "Les communications radio avec Philae sont possibles jusqu'à environ 60 à 100 km et peut-être au-delà", a précisé Andrea Accomazzo, directeur de vol de la mission Rosetta, dans un échange de mails avec l'AFP. Les scientifiques sont en tout cas déjà extrêmement satisfaits. "On a terminé cette première phase absolument fabuleuse et rien ne ressemble à ce qu'on avait prévu. Ca nous donne très envie de continuer à l'explorer", a déclaré Jean-Pierre Bibring. "On travaille, on n'arrête pas, c'est fabuleux. Un seul mot, c'est fabuleux", s'est-il enthousiasmé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire