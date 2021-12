Fleury-sur-Orne change de siècle

Il est loin le temps où Fleury s'appelait encore Allemagne ! A l'époque, le bourg offrait un contraste attrayant entre les jolies maisons en pierre des carriers situées sur les hauteurs, et les vastes demeures des grands propriétaires terriens installés sur la partie basse du village. En 1916, les conseillers municipaux, las de recevoir les quolibets des résidents des environs qui ne comprenaient pas comment un village normand pouvait porter le nom de l'ennemi, adoptent Fleury-sur-Orne comme nouvelle dénomination. Près de trente ans plus tard, les bombardements de la Seconde guerre mondiale épargneront les atouts et charmes de ce village posé sur les collines verdoyantes.



2 500 logements en gestation !

Cette image de carte postale tend cependant à appartenir au passé. Fleury-sur-Orne vit un tournant de son histoire, elle qui détient le plus grand domaine de terres à bâtir à l'intérieur du périphérique caennais. "Si aujourd'hui nous disposons d'autant d'espace pour implanter nos projets, c'est parce que nous avons toujours refusé de vendre des terrains, parcelle par parcelle", assure Claude Leclère, maire depuis 1992. "Maintenant que nous avons un plan d'ensemble, la machine est lancée."

Pas besoin de traverser plusieurs fois le village pour s'en rendre compte. Près de 400 pavillons et appartements sont actuellement en construction aux quatre coins de la commune. Mieux, les premiers travaux d'aménagement d'une vaste Zone d'aménagement concertée de 80 hectares doivent commencer dès l'année prochaine. A terme, entre 2 000 et 2 500 logements s'installeront sur ce secteur connu sous le nom des Hauts de l'Orne. A l'horizon 2025, la population de Fleury devrait donc au moins doubler, elle qui compte aujourd'hui à peine plus de 4 000 âmes.



La municipalité souhaite aussi y contrôler la mixité sociale, pour faire passer la part d'habitations gérées par des bailleurs sociaux (HLM), de 36 % actuellement, à 25 % à l'avenir. "Le logement est aujourd'hui un enjeu majeur pour les communes, car bientôt, ce sera la seule ressource valable pour le budget communal dans la mesure où la taxe professionnelle doit disparaître", rappelle Claude Leclère.



Cette analyse n'a pas empêché les élus locaux de travailler sur l'implantation de nouvelles entreprises. Le tout récent parc d'activités de Fleury l'illustre. La trentaine de sociétés qui s'y est installée ces huit dernières années a généré près de 350 emplois. Et que dire des 4 000 m2 de bureaux supposés dominer une quinzaine de commerces à proximité. Jamais avare de projets, Claude Leclère rêve même d'un hypermarché pour répondre à la demande à venir, et pour soulager le Simply Market qui sera rapidement saturé. Il reste à relever un challenge de taille : préserver la qualité de vie dans le bourg, appréciée depuis des décennies par ses habitants.





Quelques repères

Situation. Fleury-sur-Orne se situe au sud de la ville de Caen, mais à l'intérieur de la ceinture du périphérique. La commune s'étend sur 675 hectares.

Population. Depuis une vingtaine d'années, la population stagne autour de 4 000 habitants. Fleury-sur-Orne pourrait compter de 8 000 à 10 000 habitants en 2025.

En devenir. 2 500 logements devraient voir le jour d'ici à 2025. Un hypermarché est souhaité, Ikéa ouvrira fin 2011, et sa galerie commerciale en 2014.

M. le Maire. Claude Leclère, le grand architecte de cette formidable mutation, estime qu'il est temps, à 70 ans, de passer le relais. Il le fera lors du prochain conseil municipal.

> Audio : son radio sur Fleury-sur-Orne.