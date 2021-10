Bagdad (AFP). Irak: Le plus haut gradé américain à Bagdad pour la campagne anti-jihadiste

Le plus haut gradé de l'armée américaine, le général Martin Dempsey, est arrivé samedi à Bagdad afin de discuter des prochaines étapes de la guerre contre le groupe extrémiste Etat islamique (EI), a annoncé un haut responsable américain. La visite du général Dempsey, qui n'avait pas été annoncée, intervient quelques jours après la décision du président Barack Obama d'envoyer 1.500 conseillers militaires supplémentaires en Irak. A Bagdad, le général va s'entretenir avec "des responsables politiques et de la défense de la prochaine phase de la campagne pour battre" l'EI, a indiqué Brett McGurk, l'adjoint du patron de la coalition internationale, le général américain à la retraite John Allen, dans un message sur Twitter. Barack Obama avait annoncé le 9 novembre qu'une "nouvelle étape" s'ouvrait en Irak où les Américains ne veulent plus seulement stopper les jihadistes mais "lancer une offensive" contre eux. Avec les 1.500 conseillers supplémentaires, le quasi doublement du contingent américain est destiné à rendre rapidement opérationnelles les forces irakiennes, y compris kurdes, afin qu'elles puissent "commencer à repousser" les forces de l'EI, selon M. Obama. Le général Dempsey arrive à Bagdad au lendemain de l'annonce d'une rare victoire de l'armée irakienne, la reprise de la ville stratégique de Baïji, près de la plus grande raffinerie d'Irak. Les forces de sécurité, aidées par des miliciens chiites et des tribus sunnites et appuyées par un soutien aérien de la coalition, ont réussi à en chasser les jihadistes. Il s'agit de la plus grande ville reprise depuis le début le 9 juin de l'offensive fulgurante du groupe ultra-radical sunnite qui lui a permis de s'emparer de larges pans de territoire au nord et à l'ouest de Bagdad.

