L’université de Caen accueille l’ambassadeur de Norvège

Pierre Sineux, président de l’université de Caen Basse-Normandie, accueillait ce vendredi 14 novembre l’ambassadeur de Norvège en France, Son Excellence M. Rolf Einar Fife, accompagné de certains de ses proches et de Svein Hullstein, directeur de la Maison de Norvège. Devant une douzaine d’étudiants, le président de l’université et l’ambassadeur ont échangés sur les enjeux des partenariats entre la France et la Norvège, notamment dans les secteurs de la recherche et de l’enseignement. Les deux pays apportant une importance particulière au développement de nouvelles technologies, les plus respectueuses possible de l’environnement.

Une ouverture internationale omniprésente

Riche de 3 000 étudiants étrangers, provenant de 112 pays différents, l’université de Caen se veut ouverte sur le monde. Un point qui n’a pas échappé à l’ambassadeur de Norvège : “il y a beaucoup de points de contact entre les deux pays, beaucoup plus qu’avant“. Parmi ces points de contact, l’année d’étude en Erasmus ; le programme d’échange européen. Proposé dans les villes de Bergen, Kristiansand, Tromso et bien d’autres, ce programme offre aux étudiants une ouverture sur les pays étrangers. Comme Pauline Pichard, étudiante dans le cursus de langue nordique de l’université : après être partie en Norvège dans le cadre d’Erasmus et avoir découvert le pays, elle a décidé qu’elle y enseignerait le français. Un choix qui permettra, peut être, à des norvégiens de venir poursuivre leurs études en Normandie.