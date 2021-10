Dans les coulisses de Normandie Impressionniste

L’édition qui se profile, la troisième, tirera des leçons des opus précédents pour optimiser ses différents projets : « Nous souhaitons mettre en lien les différentes musées partenaires, améliorer la billetterie en ligne et faciliter l’accès aux évènements », annonce ainsi Jérôme Clément, commissaire général du festival. Ce festival fait institution aujourd’hui, comme le souligne Nicolas Mayer-Rossignol président de la Région Haute-Normandie, et contribue à la valorisation de l’identité normande.



Le portrait impressionniste

Prévue sur la période du 16 avril au 26 septembre 2016 ce sera donc la première opération de grande ampleur menée sur le nouveau territoire défini par la réforme territoriale réunissant Haute et Basse Normandie. Le festival aura cette fois pour thème le portrait. « Les deux premières éditions proposaient un focus sur la nature ; un sujet d’étude incontournable pour les impressionniste, note Jérôme Clément. Nous nous proposons cette fois d’aborder le festival sous l’angle du portrait : de cette façon nous étudierons les atmosphères familiales et le cadre intime ; un autre sujet phare pour ces peintres ». Le thème sera bien sûr déclinable et offre ainsi de nombreuses possibilités d’expositions monographiques ou chorales.



En attente des décisions du comité scientifique

Si à l’heure actuelle de nombreux musées hauts et bas normands ont témoigné de leur désir de participer à cet évènement, les thématiques choisies pour les expositions ne sont pas encore complètements fixées ; c’est le comité scientifique qui fera un choix au cours de la réunion de la semaine prochaine.

En avant-première cependant Jérôme Clément et son équipe nous dévoilent quelques informations : une exposition monographique sur Caillebotte au musée des impressionnismes de Giverny et une exposition rétrospective de grande ampleur au musée des Beaux Arts de Rouen sur le portraits dans la pratique impressionniste seront programmées. Mais ces choix doivent se faire rapidement pour faciliter les démarches de prêts: « Nous travaillons en particulier en partenariat avec le Musée d’Orsay et le musée Marmottan bien évidemment [le musée de l’impressionnisme à Paris NDLR]. Mais de grandes expositions nationales se préparent notamment dédiées à Degas et Renoir, il faut donc contacter rapidement les institutions pour les prêts d’œuvres, la concurrence est forte » souligne Jérôme Clément

. Le travail est donc en cours et c’est un véritable fourmillement d’idées. « L’art contemporain est également convié au festival, nous proposerons en particulier de faire un focus sur la femme peintre, mais d’autres passerelles verront le jour comme les portraits dessinés dans la famille Hugo ou l’œuvre de Jacques-Emile Blanche ».



Un appel à projets

En plus des 30 musées participant à l’opération, de nombreuses petites structures seront partenaires : « Nous lançons un appel à projet sur le web. Lors du dernier opus 700 projets ont été ainsi retenus sur plus de 1300 propositions. On a vu ainsi émerger de déjeuners sur l’herbe organisés par des associations ou des séances de canotage ».

Avec 1,7 millions de spectateurs lors de la deuxième édition, le festival s’inscrit également dans une démarche de promotion du territoire normand bien au-delà de nos frontières : « Les projections sur la cathédrales de Rouen ont connu un succès incroyable, plébiscitées par les Normands comme par les nombreux touristes étrangers visitant la capitale de la Normandie », se félicite Jérôme Clément. Ce festival très attendu annonce donc son lot de surprises et permettra de valoriser les collections normandes.