Genève (AFP). Syrie: le groupe EI commet des crimes contre l'humanité selon l'ONU

Le groupe Etat Islamique commet des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre à grande échelle dans les territoires qu'il contrôle en Syrie, accuse la Commission d'enquête sur les crimes en Syrie mise en place par les Nations Unies. Dans son premier rapport détaillé sur le groupe rendu public vendredi à Genève la Commission établit une longue liste de crimes, documentés par quelques 300 témoignages de victimes et de témoins, avec des massacres de masse contre des groupes ethniques et religieux, des décapitations, de l'esclavage sexuel et des grossesses forcées.

