Ioupsi, jeune chat angora turc, et Joke, jeune chienne fox terrier, présentent pendant deux jours leurs copains chiots et chatons en quête de leurs nouveaux maîtres. De nombreux éleveurs seront présents avec de nombreuses races différentes. Découvrez le monde des chiens et des chats, trouver un compagnon et admirer de jolies boules de poils.

Pratique : Ouvert de 10h à 19h, 6€ / adulte et 3€ / pour les moins de 11 ans.

Ecoutez, Gwenaël Quere, membre de l'organisation.